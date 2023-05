Alba al Franchi? Pierguidi rassicura: “Siamo pronti, nessuna preclusione”

Repubblica si sofferma sulla possibilità di vittoria da parte della Fiorentina in Conference League. Al Franchi sarà una gran festa. Se invece la Fiorentina dovesse perdere tutti lascerebbero Campo di Marte subito con un morale abbastanza basso, ma se Biraghi dovesse alzare la coppa bisognerebbe garantire in sicurezza una nottata di festa. La squadra infatti non rientrerebbe prima delle quattro di mattina a Firenze e ciò significherebbe trattenere 40 mila persone dentro lo stadio fino all’alba con conseguenti disagi per il quartiere e i suoi abitanti. Dal Quartiere 2 comunque arriva il massimo sostegno: «Siamo pronti a festeggiare nel rispetto delle regole e non esiste alcuna preclusione su una notte che tutta la città aspetta da una vita» , commenta il Presidente Michele Pierguidi. Nelle prossime ore sono previste novità.