Fiorentina, la finale di Praga si vive anche fuori. A Firenze si punta il Franchi

La finale a Praga sarà un'esperienza a 360°. La Uefa sta organizzando due Fan Zone completamente distinte per le tifoserie. Una zona ampia dedicata dunque interamente ai tifosi della Fiorentina, divisa grossomodo in due parti. Ci sarà un’area parcheggio per i tifosi in arrivo in Repubblica Ceca con auto private, van ed autobus (servirà però l’iscrizione sul sito della Uefa per scaricare il pass), mentre la zona adiacente (la vera e propria Fan Zone) sarà dedicata a food and beverage, musiche ed intrattenimento. Inoltre sarà allestito un maxischermo che trasmetterà la partita e che servirà proprio a quei tifosi che non avranno il prezioso biglietto di accesso allo stadio.