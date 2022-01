Ag. Ikoné: “Operazione partita i primi di novembre, vi spiego com’è andata”

Parla uno degli agenti del talento francese: "Ha scelto Firenze perché lo affascina, gli dà più garanzie di crescita e di spazio"

Per l'esordio in maglia viola si dovrà aspettare, ma intanto i tifosi della Fiorentina si godono l'acquisto di Jonathan Ikoné , primo colpo del mercato invernale. Per parlare dei dettagli e dei retroscena legati alla trattativa, tuttomercatoweb ha intervistato Marco Busiello , uno degli agenti dell'esterno francese: "L'operazione è partita i primi di novembre. La Fiorentina da qualche tempo era sul ragazzo, sin dalla scorsa estate: si sposa col gioco di Italiano. Giocando coi tre davanti, è uno perfetto per quell'atteggiamento tattico. C'è stato un incontro a Firenze tra me, il mio socio Bara, Barone e Pradè. Hanno spinto fortemente per prendere il ragazzo e così è stato".

Busiello prosegue: "Tecnicamente Ikoné piaceva a molte altre società: è giovane, va inquadrato in un discorso preciso. In Serie A si è legati molto alla tattica, non è mai facile inserire giocatori che tatticamente sono considerati 'poco disciplinati'. Abbiamo parlato col Milan, c'erano Lipsia, Dortmund, Wolfsburg. Ha scelto Firenze perché lo affascina, gli dà più garanzie di crescita e di spazio, di poter giocare. E' un acquisto vero, poi è sempre da vedere come si ambienterà. E' giovane e avrà bisogno dei suoi tempi, però tecnicamente è veramente forte. L'intesa con la Fiorentina l'abbiamo trovata praticamente subito e da lì è stato facile lavorare. Sono persone disponibili, c'era voglia di trovare un accordo velocemente: poi la trattativa tra Viola e Lille è stata più complessa anche perché le cifre sono importanti. Però no, che non andasse in porto no, non ci ho mai pensato. Erano convinti di lui, sin dall'inizio".