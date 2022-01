Sì: “Sinistra Italiano”. Ikoné-Vlahovic-Nico: la svolta mancina

L'acquisto di Ikoné consegna ad Italiano la possibilità di schierare un tridente composto da soli calciatori mancini, con Vlahovic e Gonzalez

L'acquisto di Jonathan Ikoné, e il colpo Piatek, rappresentano una vera dichiarazione d'intenti da parte della Fiorentina. La società si è mossa con grande anticipo sul mercato per consegnare ad Italiano due nuovi innesti offensivi. In particolare "Jorko", prelevato dal Lille campione di Francia, va a completare la batteria di esterni della rosa gigliata. Laddove, fino ad ora Vincenzo Italiano - lo ha ricordato ieri in conferenza - poteva contare su un solo mancino naturale: Nico Gonzalez. Con l'argentino out a causa del Covid, il tecnico ex Spezia ha dovuto per forza di cose, fare affidamento sulle diverse caratteristiche delle altre ali offensive presenti in rosa. Ad accomunare Callejon, Saponara e Sottil, infatti, c'è il destro quale "piede forte".