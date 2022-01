Ikonè, primo “assist” a Nico Gonzalez: ora il tridente può prendere forma

Il francese ama giocare a destra e può "liberare" Nico sulla sua fascia preferita. Il primo assaggio? Forse già con l'Udinese

"La mia posizione in campo? A destra, senza dubbio". Le parole pronunciate da Jonathan Ikonè durante la presentazione di oggi avranno fatto sorridere Nico Gonzalez . Che, al contrario del francese, ha quasi un'idiosincrasia a giocare a piede invertito. La vicenda è stata resa nota da Italiano che ha dovuto insistere con l'argentino per convincerlo dei vantaggi di partire da destra per rientrare sul piede forte. Adesso però non ce ne sarà più bisogno, se immaginiamo - come logica impone - un nuovo tridente formato da Ikonè (a destra), Vlahovic (in mezzo) e Nico Gonzalez (a sinistra) . Un mix potenzialmente esplosivo, composto di soli giocatori mancini.

Ammesso che Callejon, Sottil e Saponara non riescano a sovvertire le gerarchie. Intanto con l'Udinese - sperando che la partita non sia rinviata - uno di loro potrebbe difendere la maglia da titolare, con Ikonè inizialmente in panchina ma già pronto ad esordire a gara in corso. Del resto Italiano, nelle sue precedenti esperienze, non ha mai perso troppo tempo per lanciare i volti nuovi di gennaio. Per conferma chiedere a Saponara che il 5 gennaio 2021 approdava ufficialmente allo Spezia e il giorno dopo (!) veniva già lanciato nella mischia, anche se solo per una manciata di secondi nel finale di Napoli-Spezia 1-2.