Italiano: “Situazione anomala, urge una soluzione”. Su Ikoné e Piatek…

Il tecnico della Fiorentina pone l'accento sulla situazione precaria in Serie A, poi commenta gli ultimi arrivi dal mercato

Redazione VN

Niente Fiorentina-Udinese, ma il tecnico viola Vincenzo Italiano ha comunque parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo vivendo una situazione anomala, non mi era mai accaduta. Credo che nessuno sia abituato Ne abbiamo approfittato per fare un allenamento cercando di non perdere il ritmo dopo le vacanze. Ora però è necessario che vengano fuori delle regole visto che alcune gare si stanno giocando e altre no. Va trovata una soluzione equa per tutti affinché il campionato continui nella maniera giusta".

Sulla prospettiva di giocare in Coppa Italia senza minuti nelle gambe nel 2022: "Non so come sarà la situazione tra due giorni, in teoria dovremmo andare a Torino ma non so come dobbiamo comportarci. Vanno trovate delle soluzioni prima possibile. Il protocollo dei 13+1 penso sia la soluzione migliore se permetterà di andare avanti. Dobbiamo continuare il campionato ma allo stesso tempo essere più responsabili".

Sui nuovi innesti: "Ikoné si aggiunge ad una batteria di esterni di grande livello, in quella zona del campo c'è un grande dispendio di energia. Ora abbiamo il numero perfetto di interpreti. Ci può dare l'imprevedibilità giusta per garantirci qualche situazione diversa. Piatek è un giocatore che ci può servire per forzare la gara, magari mettendo il doppio attaccante. Abbiamo aggiunto tanto, speriamo che entrambi capiscano subito la nostra idea di gioco".

Sulla sinergia allenatore/società: "Si sta creando una gran bella cosa con la società. Quando c'è condivisione ed unione di intenti, si arriva a decisioni veloci che si concretizzano subito in operazioni che ci servono. È una soddisfazione per tutti".

Sul mercato chiuso: "Se lo dice Pradè, bisogna crederci. La percentuale è sempre 99%, vediamo che succede...".

Su Italiano nuovo Prandelli: "Il mister qui ha fatto grandissime cose, sono stati anni strepitosi per la Fiorentina. Nel girone d'andata siamo stati bravi, per noi l'obiettivo sarà prima di tutto confermare i 32 punti con l'identità che abbiamo dimostrato. Se poi questo ci porterà in Europa, vedremo. L'intento è quello di far bene e alzare ancora il livello perché questa piazza lo merita".

Sull'assenza di domande su Vlahovic: "Sta bene, non vi preoccupate".