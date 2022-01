Partitella al Franchi, finisce 3-3. Kokorin scatenato, doppietta per il russo

Doppiette per Kokorin e Vlahovic, anche Ikoné nella squadra del serbo

Fiorentina-Udinese non si giocherà, ma la squadra viola ne ha approfittato per disputare sul prato del Franchi una partitella in famiglia. Da una parte Ikoné, Vlahovic e Saponara, dall'altra Callejon, Kokorin e Nico Gonzalez. Squadre mischiate per Vincenzo Italiano, ma un protagonista per parte: nel 3-3 e prima della doccia che manderà tutti a casa, sono arrivate le doppiette di Vlahovic e Sasha Kokorin. Gli altri marcatori della partitella sono stati Duncan e Biraghi.