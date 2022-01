Sportitalia: Vlahovic, Newcastle offre 70 milioni. Sì viola, ma il calciatore…

Vlahovic, il Newcastle fa sul serio con un'offerta faraonica. La Fiorentina pronta a dire sì, ma il calciatore non è convinto

Il Newcastle torna alla carica per Dusan Vlahovic , e la Fiorentina è pronta a dire sì all'offerta da 70 milioni che i Magpies sono disposti a mettere sul piatto. Come riporta su Twitter il giornalista Tancredi Palmeri che lavora per Sportitalia, le due società sono in contatto e i viola sarebbero disposti ad accettare la faraonica offerta degli inglesi.

Il centravanti però non sarebbe affatto convinto della destinazione. Da qui al 31 gennaio i rumors sul serbo sono destinati a farsi sempre più insistenti. Come raccolto dalla nostra redazione, Vlahovic sarebbe intenzionato a declinare l'offerta del Newcastle, così come nelle scorse settimane ha già detto no a quella dell'Arsenal. Il calciatore e il suo entourage infatti si muoveranno soltanto in estate e per un top club. Nei pensieri del serbo ci sono squadre del calibro di Juventus, Inter, Barcellona, Real Madrid, PSG, Bayern e le big inglesi: la crème del calcio europeo e mondiale.