Fiorentina-Udinese non si gioca, ora cosa succede? Le due ipotesi sul tavolo

Sarà il Giudice Sportivo a decidere l'esito della gara che si sarebbe dovuta giocare stasera al Franchi

Quarantacinque minuti di attesa dal fischio d'inizio fissato per le 20:45, poi l'arbitro Fourneau, prendendo atto dell'effettiva assenza dell'Udinese, permetterà alla Fiorentina di rientrare negli spogliatoi. E dopo, cosa succederà? Come spiega Dazn, a quel punto sarà il Giudice Sportivo a decidere l'esito della gara che si sarebbe dovuta giocare stasera al Franchi. L'unico precedente stagionale è rappresentato da Udinese-Salernitana dello scorso dicembre. Due le ipotesi sul tavolo: decretare il 3-0 a tavolino, oppure giudicare la partita come "non omologata".

Optando per la seconda scelta si avrebbe la possibilità di non aprire un iter che invece prevedrebbe tempi precisi. Con il 3-0 a tavolino ci sarebbero 10 giorni per l'appello, dopodiché, se venisse confermato, resterebbe in piede la possibilità di rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni che lo scorso anno ribaltò la sentenza su Juventus-Napoli. Calcolando due mesi più 10 giorni di tempo, la partita dovrebbe traslare ad aprile e non prima, chiudendo tante finestre nelle quali recuperare la sfida: per questo la decisione del giudice sportivo potrebbe essere quella di non omologare la partita, così da avere più "apertura" di calendario per scegliere una data per rigiocare Fiorentina-Udinese e le altre tre partite di Serie A che non disputate.