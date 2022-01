Sconcerti: “Ikoné e Piatek ok, mi piace l’insistenza con cui trattano Alvarez”

Il giornalista commenta gli arrivi di Piatek e Ikoné ma non solo: gli obiettivi ad ampio raggio della Fiorentina

Intervenuto a Radio Bruno per il filo diretto con gli ascoltatori, il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sul momento viola: "La pantomima di Fiorentina-Udinese? I viola devono presentarsi come da regolamento e dopo 45 minuti l'arbitro decreterà la fine perché i bianconeri non si sono presentati. Questa confusione è normale, considerato il momento. Ikoné? E' un calciatore che ha fatto la Champions e vinto uno scudetto: penso che sia il giocatore che ci mancava, è tutto da scoprire ma è un giocatore molto forte. Rinnovare subito Italiano? Ha firmato due anni di contratto, abbiamo giocato quattro mesi vincendo molto ma anche perdendo, non affrettiamo i tempi. Entusiasmo dei tifosi? Sono rimasto molto impressionato da questi due colpi di mercato.