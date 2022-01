Fiorentina-Udinese, la formazione viola: ecco come l’avrebbe giocata Italiano

La formazione che avrebbe schierato Vincenzo Italiano: ancora dentro Terracciano, Ikoné dalla panchina

Come da prassi, la Fiorentina stasera si presenterà in campo per il match che si sarebbe dovuto disputare contro l'Udinese. Vincenzo Italiano ha scelto comunque l'undici di partenza viola, che per quarantacinque minuti starà sul prato del Franchi per omologare il risultato di 3-0, visto il mancato arrivo in Toscana dell'Udinese. Il tecnico viola avrebbe dato continuità in porta a Terracciano, mentre per il resto della formazione non ci sarebbero stati dubbi: dentro tutti i titolari.