ACF, società affiliate viola al Franchi per il clinic formativo di fine stagione

Grande adesione e trascinante entusiasmo delle Società Sportive intervenute all’evento per dare seguito al costante processo formativo avviato con l’Affiliazione alla Fiorentina e che si è sviluppato nel corso della stagione sportiva con sessioni di webinar online e incontri formativi in presenza.

Dall’aula al campo, il programma della giornata si è articolato in una fase teorica ed in una pratica con ampio spazio per domande e scambi di opinione con i rappresentanti delle Società Sportive intenzionate ad apprendere il know how del Club viola per fare consentire ai propri atleti di crescere secondo le indicazioni ed i principi del Modello Fiorentina.