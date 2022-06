Commisso e la Fiorentina: how it started… how it’s going

Prendiamo spunto dal tormentone dei social per raccontare i primi tre anni di Commisso nella Fiorentina. Molte cose sono cambiate...

Sono passati tre anni dal 6 giugno 2019. Quello che in molti, all'epoca, definirono "il giorno della liberazione" (dai Della Valle). Sono stati tre anni lunghi, in cui sono cambiate tante cose. Sono cambiati gli allenatori (4, fino ad oggi), sono cambiati tantissimi giocatori. E' cambiato Rocco Commisso che nella sua prima conferenza stampa sosteneva che la Fiorentina non dovesse avere niente in meno di squadre come Roma, Lazio e Napoli. E addirittura sussurrava di voler rappresentare un'alternativa ad una Juve che vinceva sempre, rendendo la Serie A troppo noiosa. Oggi dopo un campionato che ha finalmente riportato la Fiorentina nei pressi delle sue zone storicamente di competenza, Commisso anzichè rilanciare il progetto parla quasi esclusivamente di bilanci, di cessioni, di plusvalenze.