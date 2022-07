Abbonamenti, sale la febbre viola: il dato aggiornato della prima fase

La campagna abbonamenti della Fiorentina procede spedita. Ieri si è conclusa la prima fase, quella della prelazione per i vecchi abbonati, che comunque avranno ancora tempo per rinnovare la propria tessera. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, sono ben 10.000 le tessere sottoscritte nella prima settimana di vendita .

Da oggi scatta la seconda fase, quella denominata "Prelazione e InViola Time". Durerà fino al 25 luglio e resterà aperta per tutta la durata del ritiro ed anche a Moena, all’interno del Viola Village. Terminata in modo definitivo la prelazione il 25 luglio, dal giorno dopo via alla terza fase (InViola Time) fino al primo agosto. E dal 2 al 12 agosto spazio alla vendita libera: i prezzi saranno più alti.