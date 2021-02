Nel Messaggero si parla della “vittoria” di Gianluca Petrachi rispetto alla causa contro la sua ex società, la Roma. Il giudice ha, infatti, accolto integralmente la richiesta degli avvocati e condannato i giallorossi a pagare al ds tutte le retribuzioni del suo ruolo fino al termine del contratto (cinque milioni al lordo circa) + 100 mila euro di risarcimento per danno d’immagine e spese legali. Petrachi si gode la sua rivincita e adesso può concentrarsi sulla nuova avventura professionale che lo attende. La Fiorentina, si legge, lo sta corteggiando da mesi (come vi anticipammo alcune settimane fa): a fine stagione il probabile matrimonio.

