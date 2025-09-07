Verso Israele-Italia: spazio ancora a Kean-Retegui? Gattuso fa pretattica

In terra ungherese domani alle 20.45 l'Italia affronterà l'Israele in un match cruciale per il cammino azzurro verso i prossimi Mondiali. Dopo il 5-0 rifilato all'Estonia, che ha visto Mateo Retegui e Moise Kean grandi protagonisti, è naturale chiedere al c.t. azzurro Gennaro Gattuso se anche domani sera vedremo una Nazionale col doppio centravanti. Cosa che appunto è successa nella conferenza stampa della vigilia.