Verso Israele-Italia: spazio ancora a Kean-Retegui? Gattuso fa pretattica

Verso Israele-Italia: spazio ancora a Kean-Retegui? Gattuso fa pretattica - immagine 1
Il c.t. azzurro non conferma né smentisce il riutilizzo del doppio centravanti
In terra ungherese domani alle 20.45 l'Italia affronterà l'Israele in un match cruciale per il cammino azzurro verso i prossimi Mondiali. Dopo il 5-0 rifilato all'Estonia, che ha visto Mateo Retegui e Moise Kean grandi protagonisti, è naturale chiedere al c.t. azzurro Gennaro Gattuso se anche domani sera vedremo una Nazionale col doppio centravanti. Cosa che appunto è successa nella conferenza stampa della vigilia.

"Se rivedrete Retegui e Kean insieme anche contro l'Israele? Lo saprete quando leggerete le formazioni - dice Gattuso ai giornalisti presenti -, la coppia può funzionare anche con Kean che si allarga, bisogna solo cercare un po’ di equilibrio in più. Loro lavorano bene insieme, ci danno profondità e anche quando vengono a legare il gioco ce lo fanno sviluppare in un certo modo. Basta sapere che sarà una partita dalle caratteristiche completamente diverse da quella di venerdì".

