Italia U21, prima convocazione per Martinelli: il motivo della scelta

Prima convocazione con l'Italia Under 21 per il giovane portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli: esordio con la Macedonia del Nord?
C'è un cambio nei convocati dell'Italia U21 di Silvio Baldini. In vista della prossima partita degli azzurrini, infatti, impegnati nella gara contro la Macedonia del Nord martedì, vista la partenza del portiere dello Spezia, Diego Mascardi, a causa di motivi personali, è stato chiamato per sostituirlo Tommaso Martinelli, classe 2006 e secondo portiere della Fiorentina. Per il giovane portiere viola, si tratta della prima convocazione in Under 21.

