Malagò sul ct: “Possibile scelta il 28 luglio, usciranno altri nomi papabili”

Il Consiglio Federale in programma martedì 28 luglio é una data possibile per l'annuncio del nuovo ct dell'Italia. Lo conferma il presidente della Figc Giovanni Malagò, uscendo dalla Lega Serie A. "Penso che l'interesse sia fare il ct il prima possibile ma é importante fare prima tutte le valutazioni migliori per decidere. Martedì é una data possibile? Martedì é possibile. Ma prima di martedì ci sarà anche qualche altro nome a far parte del gruppo".