Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS nazionali Malagò sul ct: “Possibile scelta il 28 luglio, usciranno altri nomi papabili”

nazionali

Malagò sul ct: “Possibile scelta il 28 luglio, usciranno altri nomi papabili”

Malagò sul ct: “Possibile scelta il 28 luglio, usciranno altri nomi papabili” - immagine 1
Il presidente della Figc Giovanni Malagò parla della scelta del nuovo ct azzurro
Redazione VN

Il Consiglio Federale in programma martedì 28 luglio é una data possibile per l'annuncio del nuovo ct dell'Italia. Lo conferma il presidente della Figc Giovanni Malagò, uscendo dalla Lega Serie A. "Penso che l'interesse sia fare il ct il prima possibile ma é importante fare prima tutte le valutazioni migliori per decidere. Martedì é una data possibile? Martedì é possibile. Ma prima di martedì ci sarà anche qualche altro nome a far parte del gruppo".

Leggi anche
Malagò ammette: “Contatti con Guardiola, non è detto che vada in porto”
Nuovo c.t. dell’Italia: è quello di Pirlo il nome più caldo. Le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA