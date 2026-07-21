Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha ammesso i contatti con Pep Guardiola per allenare la Nazionale nell’intervista a Cronache di Spogliatoio:
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VIOLA NEWS nazionali Malagò ammette: “Contatti con Guardiola, non è detto che vada in porto”
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Malagò ammette: “Contatti con Guardiola, non è detto che vada in porto”
Il presidente della Federcalcio ammette di aver contattato Guardiola: per lui stanziato un budget straordinario
Il nome deve essere frutto di qualcosa di condiviso. Ci sono anche aspetti finanziari, di budget. Sul breve-medio periodo, dire che c’è da stringere la cinghia è dire poco. Però ci sono state delle eccezioni, che, per esempio, possono riguardare il nome che è così prepotente come Guardiola. Sono eccezioni per ovvi motivi. Non è detto che questa cosa vada in porto: credo sia stato giusto aprire un dialogo. Non è assolutamente una mancanza di dialogo verso altri soggetti, con cui il confronto è già partito. Poi uno può puntare su qualcuno che sia a livello generazionale di un’altra scuola. Guardiola, Pirlo o Mancini? Non va ristretto a loro tre, però il nome di cui parlate rientra in questa categoria.
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