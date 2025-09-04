Alla vigilia della sfida di Bergamo contro l'Estonia, il nuovo commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso dice ai microfoni di Sky Sport:
Gattuso: “Con l’Estonia voglio vedere una grande Italia, stiamo lavorando bene”
Il debutto del nuovo c.t. azzurro si avvicina
Non potevo desiderare un inizio migliore, stiamo lavorando alla grande e tutti sono disponibili per cercare di fare il meglio possibile, dai giocatori ai componenti della Federazione. Voglio fare i complimenti alla squadra per l'atteggiamento di questi giorni, domani sono convinto che potremo vedere una grande partita. Se sono emozionato? Non ne ho il tempo, la pressione è tanta, forse lo sarò nei minuti che anticipano il calcio d'inizio. Abbiamo un compito non facile e dobbiamo pensare partita dopo partita, ce la possiamo fare.
