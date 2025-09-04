Viola News
nazionali

Gattuso: “Con l’Estonia voglio vedere una grande Italia, stiamo lavorando bene”

Rino Gattuso Italia
Il debutto del nuovo c.t. azzurro si avvicina
Redazione VN

Alla vigilia della sfida di Bergamo contro l'Estonia, il nuovo commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso dice ai microfoni di Sky Sport:

Non potevo desiderare un inizio migliore, stiamo lavorando alla grande e tutti sono disponibili per cercare di fare il meglio possibile, dai giocatori ai componenti della Federazione. Voglio fare i complimenti alla squadra per l'atteggiamento di questi giorni, domani sono convinto che potremo vedere una grande partita. Se sono emozionato? Non ne ho il tempo, la pressione è tanta, forse lo sarò nei minuti che anticipano il calcio d'inizio. Abbiamo un compito non facile e dobbiamo pensare partita dopo partita, ce la possiamo fare.

