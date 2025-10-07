FOTO VN – Piccoli, Kean e Nicolussi: i tre violazzurri al lavoro a Coverciano

E' iniziato oggi il raduno dell'Italia in vista dei prossimi appuntamenti di qualificazione ai Mondiali. Il CT Gennaro Gattuso ha convocato ben 3 calciatori della Fiorentina. Moise Kean è la certezza, Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia le novità (anche abbastanza inattese). Vi proponiamo alcune nostre immagini dell'allenamento di oggi a Coverciano.