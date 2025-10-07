Martinelli e la strana foto in Under 21: che ci fa con la banda da pirata?

La foto è sicuramente curiosa: Tommaso Martinelli, portiere della Fiorentina, si allena in azzurro con la benda da pirata. E non solo lui, ma tutta la squadra. Un esercizio particolare introdotto dal Ct Silvio Baldini nell'Under 21, lo aveva già sperimentato a Pescara e a Palermo. Di cosa si tratta?
Con questo tipo di allenamenti, ovviamente centellinati e di breve durata, si mira a mantenere alta e costante l'attenzione, a migliorare l'equilibrio e a ridurre la percezione della fatica: il cervello, infatti, impegnato a compensare la visione ridotta, avverte meno lo sforzo fisico. Si “destabilizza” il sistema percettivo/sensoriale, costringendo così l'atleta ad utilizzare di più i canali d'informazione rimasti operanti.
Le foto, pubblicate dalla Gazzetta dello Sport su instagram, stanno destando curiosità e ironia sul web.
