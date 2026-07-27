Continua il caos in casa FIGC. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare i rispettivi incarichi in Nazionale. Pesa il mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell’Italia, sfumato a causa del caso Fonbet.
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È già finita: Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale dopo appena 16 giorni
La decisione è già stata comunicata al presidente della FIGC Giovanni Malagò. Si chiude così, dopo appena 16 giorni, l’esperienza di Maldini nel ruolo di direttore sportivo della Nazionale e quella di Leonardo come advisor federale. I due erano stati nominati lo scorso 11 luglio.
La loro uscita rappresenta l’ennesimo colpo in un momento delicato per il calcio italiano. La FIGC sta vivendo un momento di profonda riorganizzazione e rilancio dopo l'ennesima mancata qualificazione ai mondiali.
Ora l’attenzione si sposta sul Consiglio Federale, in programma nella giornata di domani, dal quale potrebbero arrivare indicazioni decisive sul futuro della Federazione e sul nuovo assetto dell’area tecnica della Nazionale.
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