È già finita: Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale dopo appena 16 giorni

Continua il caos in FIGC. Paolo Maldini e Leonardo hanno comunicato al presidente Malagò le dimissioni dal loro incarico in Nazionale

Continua il caos in casa FIGC. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare i rispettivi incarichi in Nazionale. Pesa il mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell’Italia, sfumato a causa del caso Fonbet.

La decisione è già stata comunicata al presidente della FIGC Giovanni Malagò. Si chiude così, dopo appena 16 giorni, l’esperienza di Maldini nel ruolo di direttore sportivo della Nazionale e quella di Leonardo come advisor federale. I due erano stati nominati lo scorso 11 luglio.