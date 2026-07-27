C'è grande attesa per sapere chi sarà il nuovo ct dell'Italia. Andrea Pirlo sembrava essere il nome buono, ma la trattativa è clamorosamente naufragata. Giovanni Malagò ha parlato ai media della questione ct:
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Malagò: “A breve il nuovo ct. Figuraccia? Bisogna vedere chi l’ha fatta”
La panchina dell'Italia è ancora senza un ct. Giovanni Malagò analizza il momento azzurro
"Il nuovo ct? Arriverà a breve, entro domani. Sto lavorando” Abodi ha detto che è stata fatta una pessima figura: “Bisogna vedere chi l’ha fatta. Il nuovo ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia"
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