Malagò: “A breve il nuovo ct. Figuraccia? Bisogna vedere chi l’ha fatta”

C'è grande attesa per sapere chi sarà il nuovo ct dell'Italia. Andrea Pirlo sembrava essere il nome buono, ma la trattativa è clamorosamente naufragata. Giovanni Malagò ha parlato ai media della questione ct:

"Il nuovo ct? Arriverà a breve, entro domani. Sto lavorando” Abodi ha detto che è stata fatta una pessima figura: “Bisogna vedere chi l’ha fatta. Il nuovo ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia"