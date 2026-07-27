Lutto per Luciano Spalletti: è scomparsa la mamma Ilva

Lutto in casa Juventus: è venuta a mancare la mamma di Luciano Spalletti, Ilva, tifosa viola. La donna aveva 93 anni e e viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione del comune di Vinci, in provincia di Firenze. Il tecnico toscano ha sempre parlato di un fortissimi legame tra di loro, raccontando un aneddoto dopo la nomina a ct dell'Italia: