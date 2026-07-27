Lutto in casa Juventus: è venuta a mancare la mamma di Luciano Spalletti, Ilva, tifosa viola. La donna aveva 93 anni e e viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione del comune di Vinci, in provincia di Firenze. Il tecnico toscano ha sempre parlato di un fortissimi legame tra di loro, raccontando un aneddoto dopo la nomina a ct dell'Italia:
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Lutto per Luciano Spalletti: è scomparsa la mamma Ilva
Lutto per Luciano Spalletti
A 11 anni chiesi a mia mamma di cucire una bandiera gigante. C'era il Mondiale in Messico, le mamme cucivano in casa e andai a chiedere alla mia di fare una bandiera dell'Italia più grande possibile per festeggiare quel fantastico 4-3 contro la Germania. E poi ora questa bandiera la riporterò in campo quando vado in panchina e spero di far rinascere quel sogno, tutti insieme, di poter portare questa bandiera a tutti i bambini. Ora questa favola è successa a me.
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