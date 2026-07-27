Infantino attacca: “La stampa diffonde odio, mette la FIFA unisce”

"Non abbiamo registrato alcun episodio di violenza, solo gioia e felicità. Mentre voi diffondevate odio, noi abbiamo lavorato instancabilmente per unire due paesi in guerra. L'Iran è entrato negli Stati Uniti senza incidenti né conflitti, e quando la squadra iraniana ha iniziato a giocare, tutti i cori contro di loro si sono trasformati in un unico inno. Questo è il potere del calcio, il Team Melli ha ottenuto i visti per entrare perché il calcio è sinonimo di pace".