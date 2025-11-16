Dopo l'ennesima rete con la maglia della Bosnia Erzegovina (LEGGI QUI), Edin Dzeko ha parlato così ai media presenti al termine della partita vinta contro la Romania:
nazionali
Dzeko: “Con la mia età alzo la media. L’Austria? ha più pressione di noi”
Le parole dell'attaccante viola, Edin Dzeko, al termine della partita vinta ieri sera contro la Romania con la sua Bosnia Erzegovina
Nel secondo tempo abbiamo dimostrato ai avere qualità. Prima della partita ho guardato la nostra squadra e visto ragazzi di 19, 21, 22 e 23 anni. Con la mia età sto rovinando un po' la media. Loro sono il futuro della nazionale. Nel primo tempo abbiamo fatto degli errori, il gol subito è perché difesa e centrocampo si sono addormentati. Ma ancora una volta abbiamo dimostrato carattere. All'intervallo ci siamo detti che ne saremo unisciti vittoriosi e che avevamo 45 minuti per dare tutto. Bravi a pareggiare immediatamente e poi l'energia positiva ci ha portato a questo risultato. Complimenti ai ragazzi, spero che il mister sia soddisfatto. Abbiamo dimostrato di avere un futuro. La partita decisiva contro l'Austria a Vienna? Sono sicuro che anche loro saranno sotto pressione. Sono i favoriti e giocano in casa e hanno un signor ct come Ragnick, ma non partecipano alla Coppa del Mondo da tanto tempo.
