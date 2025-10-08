Ct Ghana su Lamptey: “Prego solo che torni il prima possibile”

Il Commissario Tecnico del Ghana, Nana Otto Addo, in conferenza stampa, ha parlato della situazione infortuni che ha colpito diversi giocatori della sua Nazionale, compreso Tariq Lamptey della Fiorentina. Le sue parole:
Mi dispiace davvero per Williams, spero che guarisca presto, ma non è l'unico. C'è anche Lamptey, oltre ad altri infortuni di lunga durata come quelli di Abdul e Nuamah. Prego solo che tornino tutti il prima possibile.
