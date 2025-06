La storia della Fiorentina: dalla nascita ai giorni nostri

Domenica 29 agosto 1926, in seguito alla fusione forzata delle sezioni calcio della Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas e del Club Sportivo Firenze, nacque l'Associazione Fiorentina del Calcio

Le origini — Secondo le documentazioni ufficiali domenica 29 agosto 1926 avvenne la fusione (forzata) fra le sezioni calcio della Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas e del Club Sportivo Firenze. Il nuovo sodalizio gigliato, fortemente voluto dal regime fascista, ma concretizzatosi, soprattutto, attraverso l'impegno di ARRIGO PAGANELLI (segretario della Libertas), del Marchese LUIGI RIDOLFI (presidente del Club Sportivo) e del sindaco ANTONIO GARBASSO, assunse il nome di Associazione Fiorentina del Calcio. Negli anni ottanta, a causa di una clamorosa svista apparsa nei primi anni settanta sull'Almanacco Panini (e corretta, insieme ad altri dati completamente inventati, solo nel 2016), in molti hanno creduto che la nascita della società gigliata fosse avvenuta il 26 agosto 1926.

La scelta di optare per il nome "Fiorentina" e non "Firenze" derivò dal fatto che la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, rispetto al Club Sportivo Firenze, contribuì in maniera più consistente alla nascita della nuova società, fornendo il campo di gioco di via Bellini, molti giocatori e, cosa decisamente essenziale, il titolo sportivo. Dobbiamo ricordare, in questo contesto, che alcuni derby degli anni precedenti fra Libertas e Club Sportivo, erano passati alla storia soprattutto per i cruenti e violenti scontri che si registravano puntualmente fra le due tifoserie. La neonata Fiorentina, grazie al titolo sportivo ereditato dalla Libertas, venne iscritta al campionato di Prima Divisione 1926-27 (la seconda serie nazionale di allora, in pratica una sorta di Serie C paragonata ai giorni nostri).

In quel periodo vennero poste le basi per il futuro campionato di Serie A a girone unico ed il regime fascista, come già specificato, obbligò alcuni sindaci (e poi podestà) delle grandi città a favorire la nascita di squadre che potessero ben rappresentare il blasone cittadino in ambito nazionale. A Firenze, dunque, dopo tredici anni di derby sentiti (di cui gli ultimi sei vissuti in maniera particolarmente vibrante e talvolta violenta), le sezioni calcio delle polisportive Libertas e Club Sportivo cessarono di esistere per dare vita all’attuale squadra viola, anche se, inizialmente (dal 1926 al 1929 per l'esattezza), dobbiamo ricordare che la nuova espressione del calcio cittadino vestì biancorosso (per un discorso legato sia ai colori cittadini, che a quelli delle due società che avevano contribuito alla nascita).

Il Marchese Luigi Ridolfi, su precise indicazioni del regime fascista, aveva lavorato alacremente a questa fusione, per fare in modo che le due squadre più importanti della città potessero unire le forze per dare vita ad una compagine più competitiva che rappresentasse tutta Firenze. Ma a "sbloccare" la trattativa, oramai quinquennale, fu, qualche settimana prima, la volontà di Arrigo Paganelli, all'epoca segretario della Libertas e, successivamente, anche presidente della prima Fiorentina post fascista (settembre 1944). I tifosi delle due rispettive squadre (che nel frattempo avevano catalizzato l’attenzione sportiva cittadina) non videro di buon occhio questa operazione dettata più da cause istituzionali che sportive, come del resto i dirigenti stessi, che si sarebbero trovati nello stesso “board” insieme agli odiati rivali consolidati. I primi anni furono molto travagliati e pieni di problemi, soprattutto economici. L'introduzione della maglia viola nel 1929 rappresentò il vero inizio a livello societario, anche se, le spese ingenti sostenute in quel periodo per allestire una squadra competitiva per vincere lo scudetto, fecero piombare nuovamente la società gigliata in una nuova crisi finanziaria che culminò con la prima retrocessione in Serie B nel 1938.