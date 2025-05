Valore del club: la Fiorentina balza al 30° posto in Europa con oltre 500mln

La Fiorentina entra per la prima volta nella "European Elite" di Football Benchmark, lo studio annuale sulle valutazioni d’impresa dei club europei. Il club viola si piazza al 30esimo posto con un valore stimato di 507 milioni di euro. Ma come si determina il valore delle squadre? Il valore d’impresa o enterprise value (Ev) viene calcolato da Football Benchmark facendo la somma algebrica tra il valore di mercato del capitale proprio (o patrimonio netto) più il totale dei debiti finanziari e meno la cassa. Vengono presi in esame i bilanci delle ultime due stagioni e una serie di parametri (redditività, popolarità sui social, valore di mercato della rosa, diritti tv, proprietà dello stadio).