VIDEO – Rivivi il confronto Dzeko-Curva Fiesole a Bergamo: le immagini

Il video del confronto Dzeko-tifosi
Al termine della gara tra Atalanta e Fiorentina, Edin Dzeko ha raggiunto i sostenitori viola presenti a Bergamo e si è voluto spiegare dopo lo sfogo di giovedì, post AEK Atene-Fiorentina. DAZN, sui social, ha pubblicato il confronto delle parti. E qui ve lo riproponiamo per chi se lo fosse perso:

