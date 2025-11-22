Viola News
Calvarese: “Ecco cosa penso del contatto Marì-Vlahovic”

Gianpaolo Calvarese
Così Giampaolo Calvarese giudica il contatto in area di rigore fra Pablo mari e Dusan Vlahovic
Redazione VN

Vi proponiamo il commento di Giampaolo Calvarese sul contatto Mari-Vlahovic in occasione del rigore prima assegnato e poi revocato. Video tratto dal canale YouTube dell'ex arbitro

