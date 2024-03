WEEK END VIOLA – Tutte le partite delle giovanili.

Gli Under 17 stanno dominando la classifica del girone C del loro campionato e anche lo scorso sabato hanno vinto in casa 1-0 contro il Frosinone. La partita si è disputata in contemporanea con la semifinale di Coppa Italia Femminile Fiorentina - Juventus e per questo dirottata su un campo sussidiario del Viola Park con accesso interdetto al pubblico. Con i loro 52 punti i Viola guardano tutti dall'alto con otto punti di vantaggio sull'Empoli secondo. La prossima partita si giocherà a Terni sul campo della penultima in classifica con 12 punti.

Lo scorso sabato al centro sportivo di Bagno a Ripoli doppio confronto degli Under 16 e Under 15 contro l'Empoli. Alterne fortune per le squadre viola, gli under 16 hanno perso 1-0 mentre gli Under 15 si sono imposti per 2-1. Iniziamo dai più grandi U16, con questo passo falso sono raggiunti in classifica dal Palermo a 25 punti al settimo posto, sono fuori al momento dai play off per un punto. L'Empoli sempre primo con 47 punti. La prossima giornata, la ventunesima del girone C, porterà i viola ad affrontare la Lazio in trasferta. Partita difficile in quanto i bianco celesti sono secondi con 34 punti.

Anche gli Under 15, come dicevamo vittoriosi sull'Empoli, saranno in trasferta contro la Lazio. Interessante questo girone per la serrata lotta in vetta alla classifica che al momento recita Empoli e Roma 44 punti, Fiorentina 42, Palermo 38, Lazio 34, Empoli con una partita in più delle altre. I primi due posti daranno l'accesso diretto ai quarti di finale per la vittoria dello scudetto.

Risultati e classifiche complete su numericalcio.it

Riepilogando questo fine settimana:

PRIMAVERA FIORENTINA - ROMA UNDER 18 EMPOLI - FIORENTINA UNDER 17 TERNANA - FIORENTINA UNDER 16 LAZIO - FIORENTINA UNDER 15 LAZIO - FIORENTINA

UNDER 18 giovedi 14 marzo FIORENTINA - VERONA recupero ventesima giornata

