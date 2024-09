Violanews cerca un giovane collaboratore per le giovanili

Come tutti gli anni Violanews seguirà LIVE anche in questa stagione le gare casalinghe delle squadre del settore giovanile della Fiorentina dagli Under 18 agli Under 15. Per ampliare e rinforzare l'organico cerchiamo un giovane interessato a seguire le partite dal Viola Park. Il prescelto avrà ovviamente l'ingresso alla struttura come giornalista e dovrà avere un computer portatile per svolgere le dirette live delle gare che gli verranno assegnate. Gli interessati (massimo 22 anni) potranno scrivere a [email protected] una breve presentazione della propria persona indicando se hanno già lavorato presso qualche giornale o sito web e se hanno mai utilizzato una piattaforma per scrivere online. Verrete da noi contattati per un primo colloquio conoscitivo e per passare poi eventualmente ad una seconda fase. VI ASPETTIAMO