Viareggio: Under 18 in scioltezza, sconfitta per la Femminile. Tutti i risultati

Secondo successo in altrettante partite per la Fiorentina al Torneo di Viareggio. I viola, allenati da Papalato, dopo aver passeggiato all'esordio contro l'Euro New York, vincono in scioltezza anche contro il Seravezza. Rotondo 4-0 con le reti di Harder, Sene e due volte Presta.