Viareggio, buona la prima. La Fiorentina demolisce l’Euro New York

Ottimo esordio per la Fiorentina nel torneo di Viareggio. La squadra allenata da Papalato ha infatti passeggiato contro l'Euro New York vincendo per 5 a 1. Per i Viola sono andati a segno Presta con una tripletta e Sene con una doppietta. Inutile il gol di Ablaye per gli statunitensi.