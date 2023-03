Fiorentina in trasferta: ecco la distanza degli stadi possibili

La Fiorentina dovrà giocare due campionati in trasferta.ecco le possibili soluzioni con chilometri e tempo di percorrenza per gli stadi presi in esame per ovviare alla mancanza del Franchi.

Saverio Pestuggia

Ieri Dario Nardella ha ufficializzato che per ben due stagioni la Fiorentina dovrà giocare sempre in trasferta vista la ricostruzione del Franchi. Oltre alla squadra il problema investe soprattutto i tifosi che dovranno, se vorranno seguire la Fiorentina, sobbarcarsi tanti chilometri per ogni partita Vediamo insieme le possibili scelte della società per ovviare questo problema.

Iniziamo con gli stadi più probabili come scritto questa mattina da LaNazione riportando la distanza da Piazza della Libertà che abbiamo preso come punto idealmente centrale di Firenze e il tempo medio di percorrenza:

Empoli 32 km 39' Perugia 149 km 1.50' Modena 141 km 1.43' Parma 190 km 2.15

Ci sono anche delle alternative toscane o limitrofe che al momento hanno meno possibilità di essere prese in considerazione

Pistoia 41 km 44' Grosseto 152 km 2.05' La Spezia 149 km 1.57'

In ogni caso, salvo due eccezioni (Empoli e Pistoia) i chilometri sono circa 300 tra andata e ritorno che moltiplicati per 19 partite fanno quasi 6000 km in un anno solo pe seguire la squadra. Non c'è che dire, un bel sacrificio anche economico.