Viareggio Cup, oggi la semifinale col Sassuolo. Orario e dove vederla

La Fiorentina comincia oggi il suo aprile di fuoco, per la prima squadra ma anche per le giovanili: non solo infatti la Primavera è impegnata con l'Atalanta in campionato, ma c'è anche l'Under 18 del tecnico Papalato che a Seravezza, allo stadio Buon Riposo, si gioca la semifinale della Viareggio Cup contro i campioni in carica del Sassuolo. Calcio d'inizio alle ore 14, diretta su Rai Sport (canale 58 del Digitale Terrestre). Ovviamente sarà disponibile anche la cronaca testuale a cura di Violanews.com (QUI)