Primavera, è il giorno di Fiorentina-Atalanta: orario e dove vederla in tv

I ragazzi di Aquilani sono in forma e ricevono l'Atalanta per continuare la marcia in zona playoff

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani gioca a Sesto Fiorentino contro l'Atalanta e ha un'occasione per continuare la corsa verso i playoff. Calcio d'inizio alle ore 15, diretta tv su Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre) e diretta testuale su Violanews.com (QUI) per non perdere nemmeno un aggiornamento sull'andamento della gara. Nel frattempo, scende in campo anche l'Under 18 nella Viareggio Cup contro il Sassuolo