LIVE Primavera, Fiorentina-Atalanta: le formazioni ufficiali del match

In diretta testuale tutti gli aggiornamenti relativi al match dei giovani viola in lotta per la zona playoff con Roma e Frosinone: avversario odierno a Sesto l'Atalanta

Mentre sono in campo anche i ragazzi viola al Torneo di Viareggio per la semifinale contro il Sassuolo, la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani è di scena al Torrini di Sesto Fiorentino per la gara contro l'Atalanta. I bergamaschi sono lontani dai fasti di un paio di stagioni fa e sono in ritardo in classifica, mentre i viola viaggiano al quarto posto a due punti dalla Roma e tre dal Frosinone.