Viareggio Cup, il programma dei quarti: derby toscano per la Fiorentina

I viola ospiteranno il 19 marzo la Pistoiese (che ha eliminato il Genoa agli ottavi)

Dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Academy Potey Keahson, la Fiorentina di Marco Capparella si appresta ad entrare nel vivo della Viareggio Cup. Giovedì alle 14:30 al Viola Park sarà di scena per i quarti di finale della Viareggio Cup il derby tra i viola e la Pistoiese, che ha eliminato agli ottavi i campioni in carica del Genoa. Sotto il programma completo dei quarti di finale della manifestazione.