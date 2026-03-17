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Viareggio Cup, il programma dei quarti: derby toscano per la Fiorentina

Viareggio Cup, il programma dei quarti: derby toscano per la Fiorentina - immagine 1
I viola ospiteranno il 19 marzo la Pistoiese (che ha eliminato il Genoa agli ottavi)
Redazione VN

Dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Academy Potey Keahson, la Fiorentina di Marco Capparella si appresta ad entrare nel vivo della Viareggio Cup. Giovedì alle 14:30 al Viola Park sarà di scena per i quarti di finale della Viareggio Cup il derby tra i viola e la Pistoiese, che ha eliminato agli ottavi i campioni in carica del Genoa. Sotto il programma completo dei quarti di finale della manifestazione.

QUARTI DI FINALE

GIOVEDÌ 19 MARZO 2026

FIORENTINA-PISTOIESE

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)

SPEZIA-ONE TOUCH

La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 14.30)

SASSUOLO-AS POLICE FOOTBALL

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-RIJEKA

Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni” (ore 14.30)

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