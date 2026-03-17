Dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Academy Potey Keahson, la Fiorentina di Marco Capparella si appresta ad entrare nel vivo della Viareggio Cup. Giovedì alle 14:30 al Viola Park sarà di scena per i quarti di finale della Viareggio Cup il derby tra i viola e la Pistoiese, che ha eliminato agli ottavi i campioni in carica del Genoa. Sotto il programma completo dei quarti di finale della manifestazione.
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VIOLA NEWS giovanili Viareggio Cup, il programma dei quarti: derby toscano per la Fiorentina
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Viareggio Cup, il programma dei quarti: derby toscano per la Fiorentina
I viola ospiteranno il 19 marzo la Pistoiese (che ha eliminato il Genoa agli ottavi)
QUARTI DI FINALE
GIOVEDÌ 19 MARZO 2026
FIORENTINA-PISTOIESE
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)
SPEZIA-ONE TOUCH
La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 14.30)
SASSUOLO-AS POLICE FOOTBALL
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
RAPPRESENTATIVA SERIE D-RIJEKA
Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni” (ore 14.30)
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