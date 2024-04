Under 18: Fiorentina travolta dalla Roma al Viola Park

La Under 18 crolla in casa con la Roma, una sconfitta pesante che lascia la Fiorentina di Papalato ferma a 40 punti in classifica

Seconda goleada al passivo di fila per gli Under 18 di Christian Papalato. Nella ventiseiesima giornata di campionato, al Viola Park, Fiorentina-Roma finisce 1-4. Per gli avversari - si legge su Canteraviola.com - in rete Litti, Mirra, Ivkovic e Della Rocca. Una sconfitta pesante che fa seguito a quella della scorsa giornata contro l’Atalanta (0-5) e che lascia la Fiorentina ferma a 40 punti in classifica, sempre in corsa per i playoff ma ora con il rischio di farsi recuperare dalle squadre che aveva precedentemente distanziato.