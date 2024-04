WEEK END VIOLA: tutte le partite delle giovanili

Gli Under 17, bella realtà del girone C del campionato nazionale per le squadre di serie A e B, affronteranno in trasferta la Lazio (domenica ore 15.00) per il 23° turno di campionato. A quattro dalla fine i Viola comandano la classifica con 58 punti, i bianco celesti, quarti, hanno 31 punti.

Tre giornate alla fine delle partite del girone C degli Under 16, i viola giocheranno in casa domenica alle 13.00 contro il Bari. La lotta per il passaggio ai play off è è serrata, al quarto posto a pari merito troviamo con 32 punti Fiorentina, Frosinone e Lecce, fondamentale per i nostri ragazzi vincere la partita contro il Bari terzultimo a 20 punti.

Gli Under 15 dovranno ripartire immediatamente dopo la disfatta di Catanzaro che è costata il primo posto in classifica. Anche loro affronteranno il Bari al Viola Park (diretta su Violanews) domenica alle 11.00. Il Bari è nono con 23 punti.

Riassumendo:

Primavera: Monza-Fiorentina lunedi ore 14.30 Under 18: Fiorentina - Roma domenica ore 15.00 Under 17: Lazio - Fiorentina domenica ore 15 Under 16: Fiorentina - Bari domenica ore 13.00 Under 15: Fiorentina - Bari Domenica ore 11.00 diretta su Violanews

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.