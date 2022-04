Under 18, bella vittoria casalinga dei viola contro la Roma capolista

La Fiorentina U18 ha battuto la capolista Roma 4-2 nella gara andata in scena al Bozzi per l'undicesima giornata di ritorno

Una bella vittoria quella degli Under 18 che oggi pomeriggio hanno battuto la capolista Roma 4-2 nella gara andata in scena al Bozzi per l'undicesima giornata di ritorno. I goal viola a firma di Nardi, Atzeni e poi doppietta per Farneti.