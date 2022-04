Giovanili: U15, un solo punto alle finali. Goleada dell’U17 di Galloppa

I risultati delle rappresentative nazionali della Fiorentina: gli U15 vicini alla matematica qualificazione alle finali, U17 a valanga

Tutto rimandato a domani. Nella penultima giornata del campionato Under 15, al ‘Bartolozzi’ , Fiorentina-Ternana finisce 1-1. Rossoverdi in vantaggio al quarto d’oro con Montenegro, nella ripresa la replica viola firmata Pisani. Un punticino che porta la Fiorentina a mantenere il primo posto in classifica con 40 punti, ma a rinviare la qualificazione matematica alle finali. Il Bologna, infatti, ha vinto 1-0 con il Parma e dunque ora è secondo con 38 punti. Al terzo posto c’è l’Empoli a 36, che domani sfiderà il Perugia in trasferta: se gli azzurri non vinceranno, allora per i ragazzi di Nicola Magera sarà matematica la qualificazione alle finali con una giornata, altrimenti si deciderà tutto nell’ultima giornata di campionato. In caso di arrivo a pari punti la Fiorentina è in vantaggio sia con il Bologna (3-1 0-1) che con l’Empoli (1-1 3-1). Mentre gli Under 17 di mister Galloppa liquidano il Sassuolo vincendo con un risultato rotondo, 6-0. Per i viola a segno Mignani, Mendoza, Presta, Elia e Maggini. Con questo risultato la Fiorentina vola in classifica salendo a quota 44 punti in classifica consolidando la zona play off.