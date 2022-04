Coppa Italia Primavera, ufficiale: cambia la data della finale Fiorentina-Atalanta

Vista la concomitanza con il recupero della gara contro l'Udinese, la finale di Coppa Italia Primavera è stata spostata

Novità di calendario non solo per la prima squadra viola, ma anche per la Fiorentina Primavera. Vista la concomitanza tra il recupero della gara contro l'Udinese e la finale di Coppa Italia Primavera, inizialmente prevista per il 27/04 alle 18:00, quest'ultima è stata posticipata.