Toci: “Obiettivo prima squadra a suon di gol. A Commisso abbiamo dedicato un coro”

Il mattatore della semifinale di Coppa Italia vinta dalla Primavera viola si racconta: dagli obiettivi al rapporto con Aquilani

Eljon Toci , attaccante della Fiorentina Primavera e protagonista assoluto nella semifinale di Coppa Italia grazie alla tripletta inflitta alla Roma (5-2 per i viola il risultato finale) è stato il protagonista della puntata odierna di Viola Room, format realizzato dalla Fiorentina. Queste le sue parole: "Siamo davvero tanti contenti di aver centrato la quarta finale di Coppa Italia consecutiva , era un obiettivo sia mio che della squadra. Siamo tanto felici perché abbiamo fatto qualcosa di storico. Ci godiamo questa vittoria ma questa finale c'è da vincerla. I 13 gol stagionali? L'obiettivo è di farne ancora tanti, aiutare il gruppo ed esordire in prima squadra. Le reti sono anche merito dei miei compagni, devo tanto a loro".

Toci continua: "Stagione spettacolare della Primavera? Assolutamente sì, ci sono tanto lavoro e tanto sacrificio da parte nostra e dello staff. Ogni giorno ci alleniamo tanto, forte e con la giusta mentalità. Questo ci sta permettendo di ottenere risultati importanti. La mia crescita con Aquilani? Quando sono arrivato qua ho visto il calcio in maniera differente, un altro mondo. Mister Aquilani ed il suo staff sono stati fondamentali seguendomi passo dopo passo e migliorandomi ogni giorno. Mi hanno aiutato tantissimo a crescere. Conciliare studio e allenamenti. E' importante ma altrettanto difficile. I miei genitori ci tengono tanto, voglio renderli felici. Avendo impegni sul campo tutti i giorni non è semplice. Cosa ci ha detto il presidente Commisso dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia? Il presidente ci segue sempre, è sempre con noi. Gli abbiamo dedicato anche un coro. Ci ha fatto i complimenti per la tripletta, ci sostiene in ogni momento".