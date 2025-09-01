Under 17: Tre punti all’esordio col Frosinone, battuto 2-0.

Oltre alla prestazione vincente della squadra, il mister ha fatto fare presenza da sotto età a Bernamonte, reduce dalla nazionale, che ha sostituito Bianchini, a Clemente, sostituto invece di Persico e Innocenti che ha preso il posto di VaresisTra gli altri, ecco che esordisce ufficialmente con la maglia viola Clarizia, ex Lazio approdato questa estate a Firenze.