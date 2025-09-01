Frosinone 0-2 Fiorentina.
giovanili
Under 17: Tre punti all’esordio col Frosinone, battuto 2-0.
Parte al massimo la formazione di mister Guberti, che conquista i 3 punti contro i ciociari facendo scendere in campo Pinzani, Giannoni (dal 25’ st Palloni), Varesis (dal 33’ st Innocenti), Tosti, Ceccarini, Persico (dal 33’ st Clemente), Bianchini (dal 25’ st Bernamonte), Nwagwu (dal 35’ st Luka), Chiti (dal 15’ st Clarizia), Del Giudice. In panchina presenti Tafi; Barbone (classe 2010 reduce dalle amichevoli con la nazionale Under 16), Abrignani.
Fiorentina che si fa vedere subito focalizzata sull’obiettivo, segnando al 4’ con Chiti, che di sinistro spiazza il portiere avversario Lombardo. Al 17’ ecco il raddoppio: i viola ripartono in contropiede sfruttando un errore a centrocampo dei padroni di casa e Nwagwu non perde l’occasione per mettere la sua firma.
Oltre alla prestazione vincente della squadra, il mister ha fatto fare presenza da sotto età a Bernamonte, reduce dalla nazionale, che ha sostituito Bianchini, a Clemente, sostituto invece di Persico e Innocenti che ha preso il posto di VaresisTra gli altri, ecco che esordisce ufficialmente con la maglia viola Clarizia, ex Lazio approdato questa estate a Firenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA