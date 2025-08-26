Nazionale Under 16: i baby viola non deludono mister Pasqual

Manuel Pasqual , nuovo ct degli Azzurrini classe 2010, ha schierato dal 1' un centrocampista ed un difensore viola (due dei quattro gigliati convocati). Il primo è Lorenzo Bernamonte , ormai uno dei "veterani" della squadra; mentre per la difesa si tratta di Mattia Barbone , alla prima presenza ufficiale con la maglia azzurra. L’attaccante Federico Croci parte dunque dalla panchina, mentre Filippo Castagnoli si è trovato a dover lasciare il ritiro per infortunio.

Primo tempo che vede i padroni di casa assoluti protagonisti: al 3' arriva l'1-0 di M. Donner (B. Monchengladbach) e soltanto un minuto dopo, il raddoppio di F. Olivieri (Empoli), entrambi su cross da destra di A. Foroni, campione italiano con l'Inter. Per quanto riguarda i viola, Bernamonte si è confermato un punto fermo di questa Nazionale, recuperando palloni importantissimi a centrocampo e guadagnando corner come quello al 17', battuto proprio da lui: bell'idea per il tiro di Blandina (C. Bruges), purtroppo troppo alto. Verrà ammonito al 50’, ma la punizione generatasi dal suo fallo non risulterà pericolosa per la difesa azzurra, con l’estremo difensore Vischi (Monza) che non ha problemi a bloccare. Barbone, invece, è artefice di una prestazione, come al suo solito, pulita e senza passaggi pericolosi: verticalizza con personalità e rischia il meno possibile davanti alla porta.