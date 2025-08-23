Nazionale Under 16: convocati quattro baby viola da Manuel Pasqual

Manuel Pasqual, ex difensore e capitano viola, è stato nominato mister della Nazionale Under 16 a partire da questa stagione. Per il suo debutto, ha convocato quattro ragazzi che militano nella medesima categoria viola: il capitano Croci e l'esterno Bernamonte, che si confermano punti fermi tra gli Azzurrini, il centrocampista Castagnoli, che fa ritorno dopo la convocazione in Nations League e il difensore Barbone, prossimo a vestire per la prima volta la maglia tricolore.