Nazionale Under 16: convocati quattro baby viola da Manuel Pasqual

Manuel Pasqual, ex difensore e capitano viola, è stato nominato mister della Nazionale Under 16 a partire da questa stagione. Per il suo debutto, ha convocato quattro ragazzi che militano nella medesima categoria viola: il capitano Croci e l'esterno Bernamonte, che si confermano punti fermi tra gli Azzurrini, il centrocampista Castagnoli, che fa ritorno dopo la convocazione in Nations League e il difensore Barbone, prossimo a vestire per la prima volta la maglia tricolore.
Scopriamo chi sono i baby gigliati convocati dal nuovo CT Manuel Pasqual.
Gli impegni della squadra—
I ragazzi di Manuel Pasqual saranno impegnati martedì 26 alle ore 18:30 per la prima amichevole contro l'Inghilterra a "Tre Fontane" (Roma). Dopo due giorni, giovedì 28, il secondo confronto alle 10:30: sempre amichevole e sempre contro la formazione inglese, stavolta al centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti"
